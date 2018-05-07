Захарченко: ДНР будет сближаться с Россией

ДНР будет сближаться с Россией и дальше, вплоть до создания в будущем разных союзов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко на съезде общественного движения "Донецкая Республика".

"Мы объединимся с Россией в союз, в единое военно-политическое, экономическое и культурное пространство. Общее будущее с Россией – наш твердый выбор. Мы с этого пути не свернем", - сказал он.

На съезде была утверждена стратегия развития ДНР, которая ляжет в основу предвыборной программы Захарченко. Выборы на пост главы ДНР планируются осенью 2018 года.

"В 2018 году нам с вами предстоит выбрать свое будущее на ближайшие пять лет. Именно за эти пять лет мы ставим перед собой задачу закончить процесс государственного строительства, укрепить экономику и финансовые институты, восстановить разрушенные города и промышленные объекты, полностью возродить социальную сферу", - подчеркнул Захарченко.

При этом глава республики избрается на четыре года, а стратегия рассчитана на пять.