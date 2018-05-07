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политика  |  комментариев: 4
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от издателя  |  комментариев: 2


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07.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
07.05.2018 18:50 Мск (20:50 Екб)
религия | В России
ФЕОР продолжает проект по изданию Вавилонского Талмуда на русском языке
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Федерация еврейских общин России, ФЕОР (2018) | Фото: www.yerkramas.org

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) продолжает проект по изданию Вавилонского Талмуда на русском языке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФЕОР.

Новый перевод вышел в рамках масштабного переводческого проекта серии издательства "Библиотека еврейских текстов".

Кроме того, в издательстве "Книжники" при поддержке ФЕОР вышло в свет "Введение в Талмуд" раввина Адина Эвена-Исраэля Штейнзальца. Как пояснили в федерации, эта книга является частью проекта популяризации Талмуда, осуществляемого на протяжении нескольких десятилетий.

"Она (книга, — прим.) содержит значительную часть информации, необходимой для адекватного восприятия талмудических текстов: исторический контекст, сведения о языке и культуре соответствующего периода, представление о задачах и структуре Талмуда, подробный словарь технических терминов и выражений и т. д., — подчеркивается в сообщении. — Книга может быть полезна не только тем, кто приступает к изучению Талмуда, но и всем, кто интересуется еврейской культурой".

По словам Штейнзальца, написанная им книга представляет собой практическое и теоретическое пособие для изучения Талмуда.

"Это первая книга из серии изданий, посвящённых переводу Талмуда и комментариям к нему", — отметил он.

Раввин также отметил, что издание этой книги в России стало возможным в результате "глубоких изменений, происшедших в последние годы в бывшем Советском Союзе".

"Мне посчастливилось быть участником этих перемен, особенно в области еврейской жизни и культуры, и я верю, что, несмотря на все трудности и проблемы сегодняшней жизни, будущее оправдает наши надежды", — рассказал Штейнзальц.

Талмуд — многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма.

Кроме законодательных текстов, называемых Галаха, Талмуд включает большое количество сюжетов, исторических, медицинских текстов.

В основе талмудического творчества лежит комментарий Танаха, в особенности его первой части — Пятикнижия, или Торы.

Различают Вавилонский и Иерусалимский Талмуд. Главное различие заключается в том, что работы по созданию Иерусалимского Талмуда не были завершены. А за последующие два столетия, уже в Вавилонии, все тексты были ещё раз проверены, появились недостающие дополнения и трактовки. Вавилонские Учителя полностью завершили редакцию того текста, что теперь называется Вавилонским Талмудом.

Другие новости по темам: ФЕОР, Талмуд, Вавилонский Талмуд, Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц
07.05.2018 18:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:50 Екб


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ФЕОР продолжает проект по изданию Вавилонского Талмуда на русском языке
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