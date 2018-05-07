На Украине разработан план по борьбе с "российской агрессией" в Крыму

В Киеве разработан проект Плана неотложных мер по противодействию "российской агрессии", заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

По его словам, сказанным порталу "Обозреватель", документ может быть "утверждён и обнародован" в июне текущего года.

Бабин также прокомментировал заявление главы "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефата Чубарова о необходимости создания специального международного консорциума и передачи под его управление Крымского моста.

"Считаю, что соответствующие вопросы, безусловно, заслуживают обсуждения, но как составляющая Стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения", — сказал постпред украинского президента, добавив, что сейчас нет соответствующих условий.

При этом, как отметил Бабин, "вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов" на полуострове, а также вопрос "защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы" предусмотрены в проекте Плана неотложных мер.