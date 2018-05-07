Минфин РФ увеличит объём закупок иностранной валюты

Министерство финансов России в мае 2018 года планирует закупить иностранную валюту на сумму более 320 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Это связано с ожидаемыми поступлениями в бюджет в виде дополнительных нефтегазовых доходов, которые, в свою очередь, связаны с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Прогнозируемый объём поступлений — 320,6 млрд руб.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +322,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2018 года по 6 июня 2018 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,1 млрд руб.

К совершению операций покупки валюты Минфином будет привлекаться Центробанк (ЦБ), который в течение указанного периода будет ежедневно заключать соответствующие сделки на организованных торгах Мосбиржи равномерно в течение торгового дня.

Приобретённая иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.