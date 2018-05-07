СМИ: Взрыв в жилом доме в Ставрополе устроил бывший боец СОБРа

В СМИ появилась информация о том, что взрыв гранаты в жилой многоэтажке в Ставрополе устроил бывший сотрудник правоохранительных органов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл сегодня в одном из домов по улице Шпаковской.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, предполагаемый исполнитель взрыва погиб.

"По предварительным данным, погибший — это мужчина 1978 года рождения, который по пока неустановленным причинам привёл в действие гранату, находясь в пролёте между 8 и 9 этажами дома на Шпаковской, 100", — сказал собеседник агентства.

По словам родственника жертвы, погибший являлся бывшим бойцом СОБРа и сам проживал в доме, где произвёл взрыв. Какие у него были мотивы для данного деяния, родственник жертвы не сказал.

"В этом доме он проживал вместе с супругой, у них была крепкая семья. Сам он психически устойчивым был. Никаких предпосылок к этому (взрыву, — прим.) не было", — сказал собеседник издания.