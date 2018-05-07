Природоохранная прокуратура запретила строительство жилых домов на двух загрязненных участках в Тюмени

Участок в Тюмени, предназначенный для строительства многоэтажных домов, оказался заражен опасным веществом. Проверку провела областная природоохранная прокуратура и теперь ведомство требует отказаться от возведения домов.

Полихлорированные бифенилы, которые относятся к I классу опасности отходов, ведомство обнаружило на двух участках в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры. Один из участков на праве собственности принадлежит сургутской финансово-строительной компании "Запсибинтерстрой". Вид разрешенного использования: для размещения многоэтажной жилой застройки.

"7 мая 2018 года природоохранная прокуратура официально предостерегла строительную компанию о недопустимости строительства жилых зданий на загрязненном земельном участке без проведения очистки земельного участка от полихлорированных бифенилов и проведения исследований почвы на их наличие после очистки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура направила в суд иск с требованием провести очистку земельного участка в трехмесячный срок.

Ранее по материалам природоохранной прокуратуры 3 мая 2018 г., возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Расследованием занимается следственный отдел по Центральному округу г. Тюмень следственного управления СКР по Тюменской области.