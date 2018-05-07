Прокурор Челябинской области поручил провести проверку информации о нарушении жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил проверить с выездом на место информацию о нарушении жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны из Уйского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ появилась информация, что вдова участника войны много лет ждет жилищную субсидию.

В министерства социальных отношений Челябинской области заявили, что субсидии на приобретение жилого помещения в первоочередном порядке предоставляется инвалидам и участникам войны. В текущем году средства уже распределены.

"Администрацией Уйского муниципального района Мелехина Л.М. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий 04.09.2017 г. С указанной даты она включена в реестр ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение субсидии (далее – областной реестр). На сегодняшний день в областном реестре состоит 61 человек, из них 26 ветеранов получат субсидию в 2018 году. В федеральном бюджете на 2018 год на обеспечение жильем ветеранов войны для Челябинской области запланированы средства в размере 28 млн 925,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета в настоящее время распределены", - говорится в комментарии.

В ведомстве добавили, что вопрос о выделении жилищной субсидии может быть рассмотрен в порядке очередности.