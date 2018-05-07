Ледокол "Арктика" проходит швартовые испытания

На "Балтийском заводе" начались швартовые испытания головного ледокола проекта 22220 "Арктика". Завод завершил достроечный этап.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Балтзавода (входит в ОСК), в ходе швартовых испытаний будет проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования. Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна.

В настоящее время на судне приняли по штатной схеме электропитание с берега.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин поручил перенести срок сдачи головного атомного ледокола ЛК-60Я "Арктика" с 2017 на 2019 г. Ледокол "Балтийский завод — судостроение" (входит в ОСК) должен был стать "Атомфлоту" в конце года, 37 млрд руб. на "Арктику" выделил госбюджет.