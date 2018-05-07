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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 4
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Михаил Делягин: Медведева оставляют в Правительстве для проведения антинародных либеральных реформ Правительство ушло в отставку. На несколько часов. Путин почти сразу внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. Все ожидаемо. Медведева, конечно, утвердят и в ход пойдут всевозможные либеральные реформы. Результат почувствуют россияне. Скоро.
07.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
07.05.2018 16:15 Мск (18:15 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменский ТРЦ "ПА-НА-МА" оштрафован на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Закончена проверка торгового центра "ПА-НА-МА" в Тюмени. Его хозяина, компанию "Овентал Тюмень", и главного инженера организации оштрафовали за нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Среди нарушений – в здании центра звуковые сигналы системы оповещения о пожаре работают тихо. План эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке. Отсутствует световое табло "Выход". Допускается размещение горючих материалов под лестничными маршами. На втором этаже захламлены пути эвакуации.

"Овентал Тюмень" оштрафована на 150 тыс. руб., ее главный инженер – на 6 тыс. руб.

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07.05.2018 16:15 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
18:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 12:22 Мск
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Ранее 26.04.2018 10:01 Мск
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Тюменский ТРЦ "ПА-НА-МА" оштрафован на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности
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