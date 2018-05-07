Тюменский ТРЦ "ПА-НА-МА" оштрафован на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Закончена проверка торгового центра "ПА-НА-МА" в Тюмени. Его хозяина, компанию "Овентал Тюмень", и главного инженера организации оштрафовали за нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Среди нарушений – в здании центра звуковые сигналы системы оповещения о пожаре работают тихо. План эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке. Отсутствует световое табло "Выход". Допускается размещение горючих материалов под лестничными маршами. На втором этаже захламлены пути эвакуации.

"Овентал Тюмень" оштрафована на 150 тыс. руб., ее главный инженер – на 6 тыс. руб.