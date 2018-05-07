УФАС не понравилось название кальянной в центре Екатеринбурга

Управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской области возбудило дело в отношении владельца кальянной в Екатеринбурге Сергея Нестеренко. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, название кальян-бара содержит нецензурное выражение, что говорит о нарушении закона "О рекламе".

Кальянная, о которой идет речь, располагается в центре города на проспекте Ленина, 49.

В ведомстве пояснили, что согласно закону "О рекламе", не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

"Реклама заведения сопровождается изображением шлема игрока в американский футбол, окруженного стилистическим изображением лаврового венка", - сообщается на сайте регионального УФАС.

Что именно возмутило УФАС не уточняется. Отметим, что название кальян-бара написано английскими буквами, но является неприличным выражением на русском языке.

По данным УФАС, ответственность за нарушение требований, установленных законом, несет рекламодатель, возможно, это сам Нестеренко. Возбуждено административное дело.