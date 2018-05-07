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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 4
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Михаил Делягин: Медведева оставляют в Правительстве для проведения антинародных либеральных реформ Правительство ушло в отставку. На несколько часов. Путин почти сразу внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. Все ожидаемо. Медведева, конечно, утвердят и в ход пойдут всевозможные либеральные реформы. Результат почувствуют россияне. Скоро.
07.05.2018
экспертное мнение ;
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В Ноябрьске компания оштрафована на полмиллиона за взятку в своих интересах
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: canal3.md

Прокуратура добилась наказания строительной компании "Промтехмаш" за взятку в своих интересах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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18:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.05.2016 18:39 Мск
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В Ноябрьске компания оштрафована на полмиллиона за взятку в своих интересах
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