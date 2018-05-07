В Ноябрьске компания оштрафована на полмиллиона за взятку в своих интересах

Прокуратура добилась наказания строительной компании "Промтехмаш" за взятку в своих интересах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Сотрудники окружного управления СКР расследуют дело о получении взяток бывшим начальником регионального отдела энергетического надзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергеем Самохваловым. В ноябре 2015 – марте 2016 гг. Самохвалов тремя частями получил взятку в 450 тыс. руб. от директора "Промтехмаша" за содействие в разрешениях на допуск в эксплуатацию тепловых и энергоустановок, необходимых для окончания возведения двух многоквартирников в Тарко-Сале.

Против компании возбуждена "административка", 26 апреля она оштрафована на 500 тыс. руб.