КПРФ не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера

КПРФ не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Об этом сообщил зампред фракции Николай Коломейцев.

"Нет, мы за две недели решение не меняем", - цитирует Коломейцева РИА Новости.

Он напомнил о негативном отзыве коммунистов о докладе Медведева по итогам шести лет работы правительства.

Сегодня президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

Напомним, Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Ожидается, что 8 мая Госдума должна собраться для утверждения главы кабмина.