"Дочка" "Корпорации развития" продает недостроенную ТЭС на Ямале

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" (25% принадлежит "Корпорации развития, 75% - Galileo Invesment S.A.) в рамках процедуры банкротства выставила на торги земельный участок в Салехарде, предназначавшийся для строительства ТЭС "Полярной". Землю ЭК готова сдать в аренду, передает корреспондент Накануне.RU.

Размер участка, выставленного на торги, - 110 164 кв. м, следует из конкурсной документации. В лот входит и сама недостроенная ТЭС. Начальная цена - 4,156 млрд руб. Торги состоятся завтра, 8 мая.

Эк "Уп-Уп" признана банкротом в октябре 2016 г., с иском обратилось ООО "Инженерные системы". Сейчас проходит реализация имущества должника.

Параллельно сама энергетическая компания предъявила к чешской PSG International иск на почти 1,4 млрд руб.: она потребовала вернуть 59,2 млн руб. за ненадлежащее исполнение работ по монтажу двух объектов на строительстве ТЭС "Полярная", в 18,6 млн евро "дочка" "КР" оценила объемы необоснованного обогащения. В апреле собрание кредиторов обязало конкурсного управляющего обратиться в Международный арбитражный суд в Вене для взыскания долгов с чешской компании.