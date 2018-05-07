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Новости
07.05.2018 15:49 Мск (17:49 Екб)
общество | Челябинская область
Мэрию Челябинска оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение предписания УФАС
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администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

Администрацию Челябинска оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение предписания УФАС, выданного еще в 2015 году.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, в 2012 году мэрия приняла решение о введении новой автоматизированной системы оплаты услуг за проезд. При этом в качестве заказчика изготовления модернизированного транспортного приложения социальной карты было определено МУП "Служба организации движения". УФАС предписало изменить принятое постановление.

Постановление было отменено. Однако так и не были проведены конкурентные процедуры по выбору автоматизированной системы учета оплаты услуг по перевозке льготной категории пассажиров. Более того, выбранная МУП "Служба организации движения" система оплаты проезда продолжала функционировать, а предприятием осуществлялась выдача и оформление социальных карт.

Администрации было снова выдано предписание, а в 2017 году мэрия была оштрафована на 100 тыс. рублей, поскольку не смогла предоставить доказательств выполнения требований УФАС.

В 2018 году городская администрация снова заключила контракт на оказание комплекса услуг по пополнению и продлению социальных транспортных карт в автоматизированной системе учета оплаты льготных категорий граждан с единственным поставщиком – МУП "Служба организации движения", а также контракт с ООО "Центр юридического сопровождения "АВЕГА" на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения , обеспечивающего автоматизированный учет оплаты проезда льготных категорий граждан.

В связи с этим УФАС вновь вынесло постановление о наложении штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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07.05.2018 15:49 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:49 Екб


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Мэрию Челябинска оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение предписания УФАС
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