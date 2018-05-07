УПЦ: Все православные церкви против идеи Порошенко об автокефалии

Мировое православие не поддерживает предоставление автокефалии "единой украинской церкви", о которой к Константинопольскому патриархату обратился украинский президент Петр Порошенко. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с Поместными Церквами, а также первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления "томоса об автокефалии" раскольникам в обход канонической Украинской Православной Церкви не вызывает никакого одобрения. Предстоятели и представители Церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран... выражают свое несогласие", - сказал митрополит.

Он отметил, что среди них много клириков и Константинопольского патриархата.

"Нас хотят убедить, что вопрос якобы решен и нужно просто смириться с этой ложью. Но хочу ответственно заявить, что Поместные Церкви будут руководствоваться в этом вопросе критериями пользы для Вселенского Православия, церковными канонами, а не политическими интересами власти", - подчеркнул архиерей.

Как сообщало Накануне.RU, попытки Киева создать "единую украинскую церковь" публично отверг митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.