В Заполярье вскрыто мошенничество с недвижимостью Минобороны России на 46 млн рублей

В Заполярье возбуждено уголовное дело о незаконном завладении недвижимостью Министерства обороны России.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Северного флота, проверка показала, что в феврале и августе 2017 года работниками администрации сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области в местный отдел Росреестра были представлены подложные документы. Как выяснили в надзорном ведомстве, на их основании в Единый государственный реестр недвижимости были незаконно внесены сведения о праве собственности муниципалитета на 19 нежилых объектов Минобороны России общей стоимостью более 46 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.

Также военным прокурором флота в Арбитражный суд Мурманской области направлены исковые заявления об истребовании объектов недвижимости Минобороны из чужого незаконного владения. Одно из них - в отношении помещения стоимостью более 8 млн руб. - уже рассмотрено и удовлетворено, остальные пока находятся на рассмотрении.