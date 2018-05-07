Пермяк продает кота за два миллиона рублей

Житель Перми на сайте частных объявлений Avito опубликовал объявление о продаже "необычного кота". Кота, а точнее его цену, действительно можно назвать необычной - за такие деньги в городе можно приобрести квартиру, передает корреспондент Накануне.RU.

Как утверждает автор объявления, цена 2 млн руб. за кота вполне оправдана, поскольку животное якобы обладает "волшебными свойствами".

"Продам необычного кота, возраст пять лет и все это время жил с очень заряженным энергией человеком, соответственно питался данной энергией. Притягивает удачу в бизнесе, так что данная покупка окупится быстро. Кот видит что-то из потустороннего мира, наглядно общается с потусторонним миром. Кот имеет также целительные свойства: всегда когда кто-то из членов семьи болел, хватало нескольких часов сна с котом на груди, и болезнь уходила. Также ходит в туалет в положенное место", - говорится в тексте объявления.

Автор считает уместным небольшой торг, при условии, что кот хорошо отнесется к потенциальному покупателю. Узнать, какие именно причины побудили хозяина кота расстаться со своим "волшебным" питомцем не удалось. По номеру телефона, указанному в объявлении никто не ответил.