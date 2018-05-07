Директор курганской фирмы, разместившей баннеры к 9 мая с ошибками, рассказала о причинах инцидента

Директор рекламного агентства "Контур" Ирина Заева, которая отвечала за размещение баннеров с ошибками к Дню Победы в Кургане, прокомментировала Накануне.RU ситуацию.

По словам директора, она прекрасно понимает всю ответственность и сожалеет о случившемся. Женщина не понимает как такое вообще могло произойти.

"Сотрудница, которая делала эти баннеры - не новичок в сфере рекламы, хотя именно у нас работает со 2 апреля. Она вот сегодня перенервничала, ушла, находилась она у нас на испытательном сроке. Уволю я ее или нет - не знаю. Если она завтра не придет - придется уволить. Но она не считает себя виноватой. Как сейчас быть, я не знаю. Ну что теперь, людям совсем не доверять? Я тоже понимаю, что тут и моя вина есть, я директор этой организации. Недосмотрели. Мы хотели повесить эти баннеры быстро, так как ожидался сильный ветер. Вот поторопились. В администрацию города мы обратились с инициативой повесить их, нам разрешили", - рассказала Накануне.RU Ирина Заева.

Ирина уточнила, что все баннеры 8 мая будут висеть на своих местах с уже исправленным текстом.