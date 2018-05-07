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"Корпорация развития" не могла найти подрядчика для консервации участка СШХ
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мост через Надым, Северный широтный ход (2017) | Фото: Пресс-служба Корпорации развития

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") не смогла найти подрядчика для консервации железнодорожной части моста через Надым в ЯНАО. На момент окончания подачи котировочных заявок не было подано ни одной заявки, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, "КР" хочет провести консервацию участка "Старый Надым – Надым, км 982 – км 1000". Согласно конкурсной документации, работы включают в себя сооружение инженерных заграждений на первой и 13-ой опорах моста через Надым, демонтаж временных подмостей с металлической фермы в пролетах 11-10 и 10-9, монтаж конструктивных элементов фермы.

Начальная стоимость закупки - 3,5 млн руб.

"Корпорация развития" была оператором СШХ и отвечала за строительство моста через Надым, в 2015 г. компания сдала автомобильную часть моста. Его железнодорожную должны были прокладывать в 2016-м году, но поскольку другие участники строительства СШХ - "Газпром" и РЖД - не вносили проект в свои инвестпрограммы, строительство остановилось.

Как сообщало Накануне.RU, в Минтрансе принято решение о строительстве Северного широтного хода в 2018 г.

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07.05.2018 15:20 Мск | Екатеринбург | Алёна Ласкутова
17:20 Екб


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"Корпорация развития" не могла найти подрядчика для консервации участка СШХ
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