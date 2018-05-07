"Корпорация развития" не могла найти подрядчика для консервации участка СШХ

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") не смогла найти подрядчика для консервации железнодорожной части моста через Надым в ЯНАО. На момент окончания подачи котировочных заявок не было подано ни одной заявки, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "КР" хочет провести консервацию участка "Старый Надым – Надым, км 982 – км 1000". Согласно конкурсной документации, работы включают в себя сооружение инженерных заграждений на первой и 13-ой опорах моста через Надым, демонтаж временных подмостей с металлической фермы в пролетах 11-10 и 10-9, монтаж конструктивных элементов фермы.

Начальная стоимость закупки - 3,5 млн руб.

"Корпорация развития" была оператором СШХ и отвечала за строительство моста через Надым, в 2015 г. компания сдала автомобильную часть моста. Его железнодорожную должны были прокладывать в 2016-м году, но поскольку другие участники строительства СШХ - "Газпром" и РЖД - не вносили проект в свои инвестпрограммы, строительство остановилось.

Как сообщало Накануне.RU, в Минтрансе принято решение о строительстве Северного широтного хода в 2018 г.