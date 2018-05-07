СМИ: Флаг России в ходе инаугурации не удалось поднять с первого раза

В ходе церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ над Кремлём произошла накладка с поднятием государственного флага. Как передаёт Infox, в ходе прямой трансляции церемонии два раза показывали процесс поднятия триколора. Однако после этого переключились на крупные планы флага, а также на другой триколор на золотом шпиле, который был поднят удачно.

Причина, по которой флаг не удалось поднять в заданное время на необходимую высоту (в отличие от инаугурации 2012 г.) пока не известна.

Кроме того, в отличие от прошлой инаугурации, российский президент не стал играть в хоккей.