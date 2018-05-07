Украинцы в интернете массово искали инаугурацию Путина

В поисковых запросах жителей Украины днем 7 мая резко вырос запрос "инаугурация Путина 2018". Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends по состоянию на 12.00. Запрос вышел на первое место по скорости роста.

Согласно анализу Google, наибольшая часть украинских интернет-пользователей, которые искали инаугурацию президента России Владимира Путина, проживали в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Запрос также был популярным во всех областях, кроме западных.

В прошлом году лидером запроса в Google среди украинцев 9 мая стал "Парад Победы в Москве".