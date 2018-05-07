Финал Лиги чемпионов будет судить сербский арбитр

Европейский футбольный союз назвал имя арбитра, который будет судить финальный матч Лиги чемпионов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром решающей игры будет сербский судья Милорад Мажич. Помогать ему будут соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвертым судьей назначен француз Клемен Турпен, дополнительные помощники судьи - Ненад Джокич и Данило Груич.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона встретятся испанский "Реал Мадрид" и английский "Ливерпуль". Игра состоится 26 мая в Киеве.