Вице-президент Курганской торгово-промышленной палаты, избившая полицейского, попала под "уголовку"

В отношении вице-президента Курганской торгово-промышленной палаты Ирины Пашковой возбудили уголовное дело - в ходе обысков в здании ТПП региона женщина с кулаками напала на сотрудника полиции.

Утром 4 мая этого года Пашкова, желая ограничить доступ к документам, применила насилие в отношении сотрудника полиции, ударив по лицу оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кургану, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас по уголовному проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.