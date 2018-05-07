В Свердловской области откроется один из крупнейших в мире автомузеев

Завтра, 8 мая, в Верхней Пышме состоится торжественная церемония открытия выставочного центра Музея автомобильной техники УГМК. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, планируется, что в церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицин.

Новую экспозиционную площадку можно считать одним из самых масштабных и уникальных коллекций ретро-автомобилей в России.

Четырехэтажное здание с цокольным этажом площадью 12 тыс. квадратных метров размещается недалеко от Музея военной техники, где будет представлена 130-летняя история автомобильного транспорта страны и мира.

В уникальной коллекции автомузея представлено более 160 автомобилей, мото- и велотехники. Многие из экспонатов восстанавливали и реставрировали. Со временем планируется создать на площадке новые экспозиционные зоны и интерактивные комплексы.

На первом этаже музея расположатся автомобили конца XIX – начала XX века. Тут представят самые разнообразные машины: от миниатюрных до шикарных автомобилей высшего класса. Посетители увидят настоящие шедевры мирового автомобилестроения. Здесь же будет выставлена коллекция американских автомобилей рубежа 1920-х – 1930-х годов.

На втором и третьем этажах нового Музея можно будет увидеть машины отечественного автомобилестроения, начиная с первых крупносерийных машин Горьковского автозавода начала 1930-х годов и до конца XX века. А в центре - автомобили высшего класса.

Экспозиция 4 этажа посвящена мотоциклам и спортивной технике. Здесь представят коллекцию мотоциклов начала XX века. В спортивном разделе экспозиции представлены мотоциклы для самых разных видов соревнований, более десятка гоночных болидов и другая техника.

Церемония открытия Музей состоится 8 мая в 18.00 по улице А. Козицына, 2а.