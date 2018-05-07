Эксперт ОНФ требует от прокуратуры Югры обязать власть снести расселенный дом

Эксперт ОНФ из поселка Пионерский (Советский район) Денис Такунцев требует от прокуратуры обязать местную власть снести два расселенных дома. Он больше года пишет обращения, однако власти никак не реагируют. В прокуратуре подтвердили получение обращения относительного одного из зданий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я писал несколько заявлений по двум домам, №№5 и 7 по Комсомольской. Здания уже горели. После обращений в прокуратуру окна заколотили, но сейчас дети ходят туда курить – здания находятся напротив школы. Там постоянно кутят любители спиртного, окурки валяются. Дети могут антиобщественное поведение принять за норму. По дому №7 в течение года писал несколько раз, по №5 – полгода. Ранее мне в прокуратуре отвечали, что проходила проверка, а решение о сносе должна принять глава Пионерского. А она такого решения не принимает и дома стоят", - рассказал Накануне.RU Такунцев.

Он отметил, что жителей расселили в маневренный фонд.

"Видел в доме кровь, видимо, кто-то поранился. Там туалеты устроили, ночуют там. Больше года эти два дома отмечены на карте свалок ОНФ. В администрацию района обращаться бесполезно: они шлют отписки", - сказал Такунцев.

Дом №7 по Комсомольской

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Инга Снаткина в разговоре с Накануне.RU рассказала, что последнее обращение "в интересах неопределенного круга лиц" о сносе расселенного дома получено.

"Прокуратурой оно рассмотрено. Заявителю будет направлен ответ об отсутствии необходимости мер реагирования: дом расселен, решение о сносе примет администрация, когда в плановом порядке поступят на это деньги", - сообщила Снаткина.

К моменту публикации новости получить комментарий администрации района не удалось.