Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания города Екатеринбурга. Документ 7 мая размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Екатеринбург все чаще находится в центре российской и мировой информационной повестки. Матчи Чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМ, Царские дни, борьба за право проведения ЭКСПО-2025 – эти и другие события придают городу совершенно особый статус. Жители региона и горожане заслужили, чтобы юбилей уральской столицы был отпразднован с размахом", – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, областные власти совместно с коллегами из администрации города уже давно приступили к подготовке к 300-летию. Но решение президента страны позволит сделать город к юбилею еще более современным для горожан и гостей.

Напомним, Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке к 300-летию Екатеринбурга в 2014 году. Документом, в частности, был создан организационный комитет по подготовке к юбилею.