МИД Китая надеется на новые достижения России под руководством Путина

Руководство Китая надеется, что под руководством Владимира Путина национальное строительство и социально-экономическое развитие будут достигать всё новых и новых достижений. Как напомнил пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, ранее председатель КНР Си Цзиньпин направлял Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравлял его с переизбранием.

Во многом благодаря хорошим личным отношениям между лидерами двусторонние отношения поддерживают высокий уровень развития. Нынешнее всестороннее стратегическое партнёрство находится в своей наивысшей точке за всю историю. Стороны поддерживают тесные контакты на всех уровнях и продолжали укреплять взаимное стратегическое доверие. Китай и Россия обмениваются мнениями по основным региональным и международным вопросам, поддерживают координацию и сотрудничество в рамках многосторонних механизмов и внесли важный вклад в обеспечение мира и стабильности во всём мире.

В настоящее время и Китай, и Россия находятся на ключевом этапе развития. "Мы убеждены, что под совместным руководством лидеров двух стран, китайско-российское всестороннее стратегическое партнёрство в новую эпоху станет более разнообразным и будет всё шире и шире во всех областях"- подчеркнул Гэн Шуан.