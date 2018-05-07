В Перми в День Победы на парад не пустят пьяных, животных и детей без родителей

В День Победы вход на Октябрьскую площадь для зрителей будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Пропускные пункты начнут работу в 09.00 и будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун. Также будет ограничен проход на Октябрьскую площадь через место сбора "Бессмертного полка". Для охраны общественного порядка планируется привлечь сотрудников полиции, частных охранных организаций, контролеров и курсантов Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

На парад не пустят пьяных. Также запрещено проносить алкогольные напитки, напитки в стеклянной таре и напитки в емкостях объемом свыше 0,5 литров. Не пройдут и люди с сумками размером свыше 50 на 50 см. Запрещен вход на территорию проведения мероприятия с животными, проезд на велосипедах (кроме детских трехколесных). Нельзя проносить оружие, острые и взрывчатые предметы. Детям до 12 лет на территорию проведения праздничных мероприятий вход разрешен только в сопровождении взрослых.

В целях антитеррористической защищенности 9 мая будет временно ограничена работа парка им. Горького

В этот день органы управления и оперативные службы города Перми будут находиться в режиме повышенной готовности для обеспечения безопасности и для принятия экстренных мер, связанных с авариями, происшествиями.