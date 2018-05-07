В Ставрополе в жилом многоэтажном доме произошел взрыв, есть пострадавшие, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Шпаковской. Как отметил собеседник агентства, между восьмым и девятым этажами был слышен громкий хлопок, не похожий на взрыв бытового газа. "Сейчас устанавливаются причины", - сказал он.

Известно, что один человек пострадал, отметил источник.

По данным ряда СМИ, неизвестный мужчина подорвал себя гранатой в подъезде одного из домов.