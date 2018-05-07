В Кургане волонтеры начали бесплатно раздавать горожанам георгиевские ленточки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

Акцию проводит Курганский Дом молодежи.

За два дня волонтеры раздадут более 3 тыс. лент. Пункты раздачи организованы 7 и 8 мая с 17.00 до 18.00 в ТРЦ "Пушкинский", "Рио", "Звездный" и около кинотеатра "Россия".