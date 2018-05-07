Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Ожидается, что 8 мая Госдума должна собраться для утверждения главы кабмина.