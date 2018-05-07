Заказы на автомобили "Кортеж" начнут принимать с конца августа-начала сентября

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что прием заказов на автомобили проекта "Кортеж" начнется с конца августа - начала сентября 2018 года.

"Мы с конца августа - начала сентября уже будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей - седанов и лимузинов", - приводит Интерфакс слова Мантурова.

Серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить более 10 млн рублей. Мантуров отметил, что автомобили по всем своим параметрам находятся в "самой премиальной категории".

"Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса", - сказал глава Минпромторга.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле российского производства.

Напомним, российский проект "Кортеж" был запущен в 2012 году. В его рамках предполагается создание лимузинов, седанов и внедорожников для высших лиц государства.