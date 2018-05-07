Путин поручил Правительству работать до сформирования нового кабинета министров

Президент России Владимир Путин, который сегодня вступил в должность, подписал указ "О сложении полномочий Правительством Российской Федерации". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
"Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, сегодня Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Ожидается, что имя нового премьера будет названо уже сегодня вечером, а 8 мая Госдума должна собраться для утверждения главы кабмина.