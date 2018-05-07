УФАС признало обоснованной жалобу на конкурс по выбору концессионера для Челябинского кластера

УФАС признало министерства экологии Челябинской области нарушившим действующее законодательство при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании инфраструктуры по утилизации ТКО для Челябинского кластера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, 26 апреля в УФАС вновь поступила жалоба ООО "Спецпроект", которое указало, что министерство экологии области, продлив прием заявок, не указало в конкурсной документации информации о продлении срока внесения задатка.

"Антимонопольная служба установила, что министерство нарушило сроки ответа на поступивший запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Данный запрос компания направила в адрес организатора торгов по электронной почте и курьерской службой. При этом письмо по электронной почте поступило в адрес министерства на три дня раньше письма от курьерской службы. Именно с даты получения электронного запроса министерство должно было начать отсчет срока, установленного для направления ответа на запрос. Однако организатор торгов ошибочно посчитал, что такой датой является день получения письма от курьера, чем увеличил время ожидания ООО "Спецпроект" ответа и нарушил Закон о концессионных соглашениях", - рассказали в ведомстве.

Минэкологии предписано продлить срок приема задатка на три дня до 10 мая включительно.

Кроме того, должностному лицу министерства грозит административный штраф в размере до 10 тыс. рублей.