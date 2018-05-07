За липовую аттестацию. На Южном Урале помощника врача подозревают в служебном подлоге

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении помощника врача по гигиене Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, которая подозревается в служебном подлоге.

Женщина в период с 2016 года по 2017 год неоднократно вносила в личные медицинские книжки граждан заведомо ложные сведения о проведении их аттестации по результатам профессиональной гигиенической подготовки, которую фактически они не проходили, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.