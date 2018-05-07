Следствие повторно обратилось в суд с просьбой перевести Малобродского под домашний арест

Следствие вновь попросило суд перевести под домашний арест экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

"В суде зарегистрировано новое ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения обвиняемому Малобродскому с заключения под стражу на домашний арест", - сообщили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, ранее следствие уже просило смягчить меру пресечения бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому с содержания под стражей на домашний арест. Однако Басманный суд Москвы оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского стало известно 20 июня прошлого года.

Ранее экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.