Депутат южноуральского парламента анонсировал закон о противодействии рейдерским захватам в СНТ

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, член комитета по информационной политике Константин Толкачев анонсировал принятие осенью регионального законопроекта, направленного на противодействие рейдерским захватам власти в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом Толкачев заявил местным СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил Толкачев журналистам, законопроект направлен на наведение порядка в вопросе выборов руководства СНТ, а также по предотвращению рейдерских захватов. Скандалы с выборами, лже-выборами, подделками документов и печатей сотрясали и сотрясают южноуральские СНТ на протяжении последних нескольких лет. Из наиболее заметных и информационно "шумных" событий последних лет можно назвать конфликты за власть в садовых товариществах "Вишневый", "Ферросад", "Меридиан", "Курчатовец" и ряде других.

По мнению депутата, причиной ожесточенных конфликтов между разными группами влияния в садовых товариществах является то, что процесс выборов председателя сегодня реально никто не контролирует. Нет органа, подобного избирательной комиссии, отсюда собрания, на которых действия другой стороны (а часто и другого руководства СНТ) признаются нелегитимными, годами тянущиеся тяжбы в судах и т.д.

Константин Толкачев говорит, что совместно с нотариальной палатой региона, налоговой инспекцией готов создать базу информации по выборам руководителей СНТ. Своего рода реестр, который позволит устранить жульнические манипуляции при проведении выборов. Закон может быть принят в Законодательном собрании уже осенью 2018 года, уточнил Толкачев.

Ранее Накануне.RU отмечало, что Толкачев "отличился" неоднозначными предложениями в ходе предвыборной кампании президента в феврале нынешнего года