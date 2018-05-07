Заместитель гендиректора птицефабрики возглавила комитет Тюменской области по охране культурного наследия

В правительстве Тюменской области новое назначение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении председателя комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Новым руководителем ведомства стала Анна Базилева. Она родилась в Тюмени, в 2002 году окончила Тюменский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление, последние пять лет работала заместителем генерального директора по правовым вопросам птицефабрики "Боровская".