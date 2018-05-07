В Ноябрьске пройдет митинг из-за сокращения бюджетников

Жители Ноябрьска выйдут на митинг из-за сокращения штата городского управления по делам семьи и молодежи. Оптимизация штата приведет к тому, что на улице окажутся 170 бюджетников. Горожане считают, что следом за количеством сотрудников сократят и число секций и кружков, передает корреспондент Накануне.RU.

Обеспокоенные грядущими сокращениями бюджетники направили обращение на имя лидера фракции КПРФ в заксобрании ЯНАО Елены Кукушкиной. Обращение подписали руководители общественных организаций "Солнечный круг", "Многодетные семьи Ноябрьска", а также городской бизнес инкубатор и местная ячейка КПРФ.

"Хотим заметить, что в нынешней сложной экономической ситуации, не все родители могут позволить, посещение детьми коммерческих секций и кружков, и именно УДСМ перекрывает потребности данного социального слоя, обеспечивая детям и молодежи внеурочную занятость, полноценное обучение и общение среди сверстников. Именно на плечи УДСМ ложится внеурочный воспитательный процесс. Считаем, крайне недопустимой мерой, лишать детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, посещений досуговых развивающих секций и прочих мероприятий в центрах, расположенных в шаговой доступности от мест проживания детей",- говорится в обращении.

Авторы просят сохранить штат управления и направить специалистов на переобучение.

В КПРФ согласились помочь с организацией митинга. Дата мероприятия будет определена позднее.