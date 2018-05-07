В Москве прошли пикеты против возвращения "закона о шлепках"

Сегодня у здания Мосгордумы прошли одиночные пикеты против завышения масштабов насилия в российских семьях и возвращения "закона о шлепках", сообщили Накануне.RU организаторы акции – представители общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское всероссийское сопротивление" (РВС).

По словам общественников, в последнее время целый ряд некоммерческих организаций (НКО) и чиновников "оперируют чрезмерно раздутыми, ложными цифрами и требуют отмены закона о декриминализации побоев".

"Таким образом, они поддерживают миф о том, что в России якобы легализовано семейное насилие и говорят о необходимости ужесточить контроль за семьями. Что, в свою очередь, сделает любую семью беззащитной перед произволом чиновников", - пояснили в РВС.

Члены организации рассказали, что на заседании Мосгордумы 23 апреля уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что после принятия закона о декриминализации 116 статьи Уголовного кодекса число обращений с жалобами на рукоприкладство якобы увеличилось, поэтому законодательство следует менять.

Активисты убеждены в обратном: благодаря декриминализации статьи о побоях сократилось количество преступлений, связанных с насилием в семье.

"По статистике МВД, тяжких телесных повреждений в быту стало меньше на 18%, а убийств — на 17,5%, то есть за год произошло значительное снижение преступлений — это внушительные цифры, главный итог декриминализации побоев. Суды разгрузились от уголовных дел", - рассказала член Общественной палаты РФ Людмила Виноградова.

Напомним, в конце января прошлого года Госдума отменила принятый ранее "закон о шлепках". Поправки в УК РФ, относящие шлепки, подзатыльники к уголовным преступлениям, действовали всего полгода. Пересмотреть решение депутатам предложила сенатор Елена Мизулина, ее поддержали как минимум 200 тыс. россиян – примерно столько подписей родительским организациям удалось собрать под обращением президенту. С тех пор шлепки, подзатыльники и прочие "насильственные действия, не повлекшие вреда для здоровья", относятся к разряду административных правонарушений и караются штрафом до 30 тыс. руб., арестом до 15 суток либо обязательными работами.