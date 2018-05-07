"Приятно стать свидетелем исторического события": Куйвашев поделился впечатлениями от инаугурации президента России

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поделился своими впечатлениями от инаугурации президента России, которая состоялась сегодня в Кремле.

Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации прошла по традиционному сценарию, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Кроме Евгения Куйвашева, на ней присутствовали депутаты Государственной думы от Свердловской области.

"Это было красивое и торжественное мероприятие. Приятно стать свидетелем исторического события. В инаугурационной речи президент еще раз напомнил, что чиновники, особенно на местах, должны быть предельно внимательны к интересам и просьбам граждан, что Россия должна быть "страной для людей". Это очень важные слова. Машина российской бюрократии меняется трудно, но постепенно меняется", - написал глава региона в своем Instagram.

Также он поздравил свердловчан, проголосовавших за Путина на выборах 18 марта.

"Сегодня поддержанный вами кандидат вступил в должность президента России. В том числе благодаря вашим голосам Россия продолжит двигаться по выбранному пути", - добавил Куйвашев.