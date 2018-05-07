ФСБ нашла у самарского адвоката четыре БТР и арсенал оружия

Сотрудники самарского УФСБ изъяли 52 единицы огнестрельного оружия и 35,7 тысячи патронов у местного предпринимателя из ангара под Самарой. В поселке Стройкерамика также находились четыре бронетранспортера (БТР).

У бизнесмена есть документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. "Оружие отправлено на экспертизу. К примеру, уже выяснилось, что карабин "Сайга" был переделан для стрельбы очередями, что незаконно", - сообщили РИА Новости в УФСБ.

Кроме того, в ангаре находились бортовой УАЗ, в кузове которого был установлен сейф для перевозки крупных партий оружия, а также станки, которые могли использоваться для переделки оружия.

ФСБ передала материалы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как пишет региональное издание"ВолгаНьюз", арсенал принадлежит Сергею Марченко, известному в определенных кругах как Марчелло. В 90-х годах он был криминальным авторитетом, специализировался на торговле оружием и крадеными автомобилями, а также нефтеврезками.

В 1999 году федеральные СМИ писали о похищении и изнасиловании 13 девушек в резиденции Марченко, сам он избежал уголовной ответственности. В то же время широкую известность получила история с применением в отношении него физического насилия оперативниками милиции, работавшими по этому делу. Два правоохранителя тогда получили условные сроки.

После этого криминальный авторитет покинул Самарскую область, контролируя из-за границы свой бизнес. Спустя несколько лет Марченко вернулся в регион, а в 2015 году человек с совпадающими фамилией, именем и отчеством получил статус адвоката.