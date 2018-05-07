ХК "Автомобилист" пополняется новыми игроками: лучшим снайпером КХЛ и бомбардиром "Лады"

На днях в хоккейный клуб "Автомобилист" вошли два новых игрока: Найджел Доус и Георий Белоусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, с Доусом заключен контракт на два года.

Канадец начинал свою взрослую карьеру в АХЛ в клубе Hartford Wolf Pack. Позднее он дебютировал НХЛ. Также спортсмен выступал за Calgary Flames, Atlanta Thrashers, Montrеal Canadiens. Всего в НХЛ Доус отыграл 223 матча. Кроме того, на счету хоккеиста 272 матча в АХЛ. Последние семь лет он провел в составе "Барыса". За это время он стал лучшим снайпером КХЛ, в которой отыграл 415 матчей.

Еще с одним новичком команды "Автомобилиста" также подписали контракт на два сезона. Нападающий Георгий Белоусов начинал свою карьеру в челябинском "Тракторе". В 2009 году Белоусов перебрался в "Витязь", с которым дебютировал в КХЛ.

В 2013 году спортсмен перешел в "Нефтехимик" в середине сезона, а позднее - заключил контракт с "Ладой", за которую виграл последние четыре года. В минувшем сезоне Георгий стал лучшим бомбардиром команды - 31 (8+23) очко в 51 встрече.

Всего в КХЛ Белоусов отыграл 355 матчей.