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ХК "Автомобилист" пополняется новыми игроками: лучшим снайпером КХЛ и бомбардиром "Лады"
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хоккеист Найджел Доус (2018) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

На днях в хоккейный клуб "Автомобилист" вошли два новых игрока: Найджел Доус и Георий Белоусов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, с Доусом заключен контракт на два года.

Канадец начинал свою взрослую карьеру в АХЛ в клубе Hartford Wolf Pack. Позднее он дебютировал НХЛ. Также спортсмен выступал за Calgary Flames, Atlanta Thrashers, Montrеal Canadiens. Всего в НХЛ Доус отыграл 223 матча. Кроме того, на счету хоккеиста 272 матча в АХЛ. Последние семь лет он провел в составе "Барыса". За это время он стал лучшим снайпером КХЛ, в которой отыграл 415 матчей.

хоккеист Найджел Доус(2018)|Фото: ХК "Автомобилист"

Еще с одним новичком команды "Автомобилиста" также подписали контракт на два сезона. Нападающий Георгий Белоусов начинал свою карьеру в челябинском "Тракторе". В 2009 году Белоусов перебрался в "Витязь", с которым дебютировал в КХЛ.

хоккеист Георгий Белоусов(2018)|Фото: ХК "Автомобилист"

В 2013 году спортсмен перешел в "Нефтехимик" в середине сезона, а позднее - заключил контракт с "Ладой", за которую виграл последние четыре года. В минувшем сезоне Георгий стал лучшим бомбардиром команды - 31 (8+23) очко в 51 встрече.

Всего в КХЛ Белоусов отыграл 355 матчей.

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07.05.2018 13:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:44 Екб


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ХК "Автомобилист" пополняется новыми игроками: лучшим снайпером КХЛ и бомбардиром "Лады"
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