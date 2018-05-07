Южноуралец уговорил знакомого подростка попрошайничать у продуктовых магазинов

В Южноуральске неработающий 20-летний местный житель просил своего 13-летнего товарища заниматься попрошайничеством денег у продуктовых магазинов. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На вырученные деньги они покупали продукты и спиртное.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Подросток, который занимался попрошайничеством, будет поставлен на учет в ПДН.