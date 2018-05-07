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Официально: в Екатеринбурге назначен новый генеральный директор МУП "Водоканал"
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кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Новым генеральным директором МУП "Водоканал" Екатеринбурга официально назначен Евгений Буженинов. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее постановление подписал глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

Напомним, с января этого года Буженинов возглавлял "Водоканал" в статусе исполняющего обязанности. Ранее он трудился главным инженером данного МУП.

Предшественником Евгения Буженинова был Александр Ковальчик, который также в январе был назначен министром экономики Свердловской области.

Алексей Кожемяко, Евгений Буженинов, Водоканал, Екатеринбург(2018)|Фото: водоканалекб.рф

Евгений Буженинов (справа)

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15:45 Екб


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