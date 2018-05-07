Официально: в Екатеринбурге назначен новый генеральный директор МУП "Водоканал"

Новым генеральным директором МУП "Водоканал" Екатеринбурга официально назначен Евгений Буженинов. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее постановление подписал глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

Напомним, с января этого года Буженинов возглавлял "Водоканал" в статусе исполняющего обязанности. Ранее он трудился главным инженером данного МУП.

Предшественником Евгения Буженинова был Александр Ковальчик, который также в январе был назначен министром экономики Свердловской области.

Евгений Буженинов (справа)