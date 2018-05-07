Житель Свердловской области отсудил у "Росгосстраха" миллион за отказ платить по страховке

Свердловский областной суд взыскал с ООО "Росгосстрах" более одного млн руб. за сгоревший "УАЗ Patriot". Житель Полевского в августе 2015 года застраховал авто на сумму 780 тыс.руб. В 2016 году машину подожгли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Владелец авто обратился в "Росгосстрах", однако через 20 дней получил отказ в выплате. Сотрудники страховой компании ссылались на непредставление страхователем автомобиля для осмотра, что не позволяло им установить размер ущерба. После Александр обратился в Полевской городской суд с иском к фирме, в котором просил взыскать с ответчика 750 тыс. руб. Также автовладелец просил взыскать неустойку в размере страховой премии – 33 тыс. 675 руб., компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Решением Полевского городского суда исковые требования удовлетворены частично. С ПАО СК «Росгосстрах» в пользу истца присуждено страховое возмещение в размере одного млн 15 тыс. руб. С ответчика также взыскана госпошлина.

С таким решением ПАО СК "Росгосстрах" не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но тот оставил решение без изменения.