Мост в Кунгурском районе освобожден от воды

Мост через реку Бабка в село Моховое Кунгурского района сегодня освободился от воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Движение по мосту будет восстановлено после того, как его очистят от мусора. Работы по очистке организованы органами местного самоуправления.

Напомним, сообщение о том, что в Кунгурском районе из-за паводка подтопило два моста поступило 2 мая в 16.25. Теплая погода и таяние снега привели к повышению уровня воды в реке Бабка. Из-за этого подтопленными оказались два низководных моста между селом Моховое и деревнями Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное. Позже вода с моста, принадлежащего "Кнауф Гипс Кунгур", ушла, движение техники было полностью восстановлено.