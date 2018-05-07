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Мост в Кунгурском районе освобожден от воды
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Мост, Моховое, Пермский край (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Мост через реку Бабка в село Моховое Кунгурского района сегодня освободился от воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Движение по мосту будет восстановлено после того, как его очистят от мусора. Работы по очистке организованы органами местного самоуправления.

Мост, Моховое, Пермский край(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Напомним, сообщение о том, что в Кунгурском районе из-за паводка подтопило два моста поступило 2 мая в 16.25. Теплая погода и таяние снега привели к повышению уровня воды в реке Бабка. Из-за этого подтопленными оказались два низководных моста между селом Моховое и деревнями Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное. Позже вода с моста, принадлежащего "Кнауф Гипс Кунгур", ушла, движение техники было полностью восстановлено.

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07.05.2018 13:35 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:35 Екб


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Мост в Кунгурском районе освобожден от воды
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