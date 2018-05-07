В Бурятии продолжаются поиски пропавшего ребенка: исследован заболоченный овраг

В Бурятии продолжаются поиски пропавшего ребенка.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером в Иволгинском районе. Жительница пригородного ДНТ "Эдэм" пошла в гости к своей сестре и около ее дома оставила своего 2-летнего ребенка играть с другими детьми на улице. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла наружу, но сына нигде не было. Другие дети не заметили, когда и куда ушел мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение заведомо несовершеннолетнего".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике Бурятия, метр за метром проверен близлежащий к поселку заболоченный овраг: следов мальчика там не обнаружено.

"В рамках расследования уголовного дела на месте происшествия организована работа водолазов, которые обследуют дно реки. Следователями-криминалистами используется беспилотное летательное устройство, чтобы обследовать отдаленные участки вокруг населенного пункта, а также труднодоступные места возле берега реки, куда не могут подобраться люди и лодки", - сообщили в СКР.

Как добавили в ведомстве, к поискам ребенка привлечено значительное число волонтеров, которые разбиты по группам и обследуют заданные им сектора, где может находиться мальчик. Остальные добровольцы с сотрудниками полиции проводят подворовой обход поселка.