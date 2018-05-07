Госдума может рассмотреть кандидатуру председателя правительства уже завтра

Согласно Конституции РФ, глава государства вносит кандидатуру на назначение председателя Правительства в течение двух недель после инаугурации, а Государственная дума должна рассмотреть эту кандидатуру в течение одной недели.

Об этом на официальном портале нижней палаты федерального собрания заявила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, подчеркнув, что на данный момент кандидатура не внесена.

По ее словам, сегодня на комитете по контролю и регламенту рассмотрена и утверждена процедура назначения на данную должность, предусматривающая ряд обязательных моментов.

Сначала президент либо его уполномоченный представитель в Госудуме вносит кандидатуру, затем кандидат представляет свою программу (выступает с докладом).

"Время по данному вопросу мы не ограничиваем, понимая, насколько это важно - представить свою позицию, видение по основным вопросам", - пояснила глава комитета.

После представления кандидатом доклада, депутатам от фракций дадут возможность задать вопросы.

"Мы предложили, что от каждой фракции будет по два вопроса, и после этого уже представители фракций в пределах десяти минут смогут высказать свою позицию по предложенной кандидатуре", - сообщила Савастьянова.

Уже по итогам выступлений от фракций нижняя палата будет принимать решение большинством голосов от числа депутатов.

"Мы прекрасно понимаем, что у каждой фракции есть свои вопросы, и таких вопросов достаточно много. Поэтому, после того, как кандидатура будет внесена в Государственную думу, со всеми фракциями у кандидата состоятся консультации", - пояснила парламентарий, подчеркнув, что все вопросы и предложения, которые у фракций есть, можно будет высказать в рамках этих встреч.

Также глава комитета рассказала о процедуре голосования.

Она отметила, что в соответствии с регламентом Госдумы голосование может проходить тайно (с помощью бюллетеней) и открыто. Предложение по форме голосования будет высказано в рамках пленарного заседания, на котором будет рассматриваться кандидатура главы кабинета министров.

По словам депутата, дата и время голосования будут определены уже после внесения кандидатуры председателя правительства.

"Сегодня Совет Государственной думы [заседание назначено на 15:00 по московскому времени], возможно, мы этой информацией к моменту Совета будем располагать, - сказала Савастьянова. - Если [кандидатура] сегодня будет внесена, то завтра состоится пленарное заседание, и это будет единственный вопрос, который будет в рамках заседания рассматриваться".