СМИ: Кандидат на пост премьера в понедельник выступит в Госдуме

Кандидат на пост премьер-министра РФ выступит в Госдуме в понедельник в 15.00, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что министры ожидают внесения кандидатуры нового главы кабмина в Госдуму вечером 7 мая.

Также, по данным агентства, члены нынешнего правительства ожидают окончания формирования нового состава в течение двух недель.

"Думаю, это вопрос пары недель", - заявил источник в кабинете министров.

Он также добавил, что на встрече президента с нынешним кабмином новый состав правительства не обсуждался.